Twitter, Paris Hilton’la ‘canlı alışveriş’i test edecek

Twitter, dünyaca ünlü model Paris Hilton’la işbirliğine giderek canlı alışverişi test edecek. Yeni özellik, Twitter kullanıcılarının canlı yayınlanan bir videoyu izlemelerine, başkalarıyla sohbet etmelerine, aynı anda alışveriş yapmalarına olanak tanıyacak.

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Elon Musk, sahibi olduğu Twitter’ı aynı zamanda alışveriş platformuna dönüştürmek için düğmeye bastı.

BloombergHT’den Hande Berktan’ın haberine göre şirket tarafından yapılan duyuruda, “Hepiniz ile video, canlı video, canlı alışveriş ve hatta Spaces aracılığıyla bağlantı kurmanın yeni yollarını birlikte keşfedeceğiz. Ve daha yeni başlıyoruz” dendi.

Duyuruda, canlı yayın etkinliğinin ne zaman başlayacağı veya hangi ürünlerin satılacağı hakkında ayrıntılar verilmedi.

Walmart, Kasım 2022’de Twitter’da kullanıcıların canlı yayını izleyebildiği, öne çıkan ürünleri satın alabildiği ve etkinlikle ilgili sohbete katılabildiği bir Cyber Deals canlı etkinliğini başlattığı ilk ortak olmuştu.

Twitter’ın canlı alışverişe yönelik teknoloji altyapısı Musk öncesi döneminde oluşturulmuştu.

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Twitter/X CEO’su Linda Yaccarino, ortaklığın Hilton’un medya şirketi 11:11 yapıldığını açıkladı. Hilton anlaşmasıyla ilgili haberler, Musk’ın, Twitter’ın yalnızca bir mikroblog sitesi olmanın ötesinde, yaratıcılara hitap eden ve onların hayran kitlelerinden para kazanmalarına olanak tanıyan bir yer haline gelme konusunda yenilik yapma planlarıyla ilgili açıklamalarının ardından geldi.