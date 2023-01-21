Twitter farklı kültürlerden tweet önerecek

Twitter CEO’su Elon Musk, Twitter’ın gelecek aylarda kullanıcılara farklı kültür ve ülkelerden tweet önereceğini açıkladı.

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Twitter’ı satın aldıktan sonra birçok değişiklik yapan Elon Musk, bunlara bir yenisini ekliyor.

Musk’ın Twitter hesabından duyurduğuna göre, uygulama gelecek aylarda kullanıcılara farklı kültür ve ülkelerden tweet önerecek. Tweet’ler, önerilmeden önce kullanıcının diline çevrilecek.

Musk, diğer ülkelerin Twitter’ında mükemmel tweet’lerin olduğunu dile getirdi. Bu ülkelere örnek olarak da Japonya’yı verdi.