Twitter, bazı hesaplara ‘mavi tik’lerini geri verdi

Twitter, ödeme yapmadığı için ‘mavi tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi.

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Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı.

BBC‘nin haberine göre bir milyondan fazla takipçisi olan bazı Twitter hesaplarının ‘mavi tik’ rozetleri, abonelik için ödeme yapmadan Twitter tarafından yeniden etkinleştirildi.

Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alıyor.

BBC News Twitter hesabı da yine altın rozetine kavuştu ancak bunun için ödeme yapmadı.

1,1 milyon takipçisi bulunan yayıncı James O’Brien ve Bellingcat soruşturma kuruluşunu kuran Eliot Higgins, mavi tikin kendilerine ücretsiz olarak verildiğini doğruladı.

Wrexham futbol kulübünün de sahibi olan aktör Ryan Reynolds gibi bazı ünlülerin ise 21 milyondan fazla takipçisi olmasına rağmen hala mavi tikleri yok.

Vedat Milor de mavi tikini geri aldı

Öte yandan Türkiye’den de bir çok tanıdık isim mavi tiklerini 20 Nisan akşamı kaybetmişti. Gurme Vedat Milor bunlardan bir tanesi.

Milor, ödeme yapmadığı halde rozetini geri aldığını söyledi: “1 milyon takipçi üzerindeki hesaplara mavi tıkları iade edildiği söylendi. Bu adam her şeyi düşünmeden yapıyor. İki gün sonra tekrar değiştiriyor. Bunun yaptığı roketle Mars’a filan gidilmez. O düzeltmeleri yapana kadar yolda patlar.”

Mavi tık için herhangi bir ödeme yapmadım. 1 milyon takipçi üzerindeki hesaplara mavi tıkları iade edildiği söylendi. Bu adam her şeyi düşünmeden yapıyor. İki gün sonra tekrar değiştiriyor. Bunun yaptığı roketle Mars’a filan gidilmez. O düzeltmeleri yapana kadar yolda patlar. — Vedat Bluesky (@vedatmilor) April 23, 2023

Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce gibi siyasilerin de mavi tikleri geri alınmasına rağmen şu an yeniden aktifleştirildi. Bu siyasilerin ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Pervin Buldan, Gültekin Uysal, Mithat Sancar, Mustafa Destici gibi isimlerin ise hala mavi tikleri yok.