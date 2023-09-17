Tuzla belediye başkanı itiraz etti, İmamoğlu yeniden yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan ve beraat kararı verilen dava, Yazıcı’nın itirazı üzerine yeniden görülecek.

25 Ekim 2022’de İmamoğlu’nun düzenlediği Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3’üncü etap açılış törenine katılan Yazıcı, kürsüde eski İBB başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür edince tepkiler yükselmişti.

Tepkilerin ardından İmamoğlu kürsüye çıkarak, “Arkadaşlar, o arkadaş (Yazıcı) burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir” demişti.

‘O arkadaş’ lafına 28 ay hapis istemi

Yazıcı, İmamoğlu hakkında verdiği suç duyurusunda, bu sözlerle ‘kalabalığın üzerine yönlendirildiğini’ iddia etmişti. Suç duyurusunda İmamoğlu’nun bu sözlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu oluşturduğu öne sürülmüştü.

İmamoğlu’nun kullandığı ‘o arkadaş’ ifadesinin ‘başlı başına bir aşağılama sözü’ olduğu ve Yazıcı’yı ‘değersizleştirdiği, itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü’ savunulmuştu.

Anadolu başsavcılığı, Yazıcı’nın başvurusunu kabul ederek İmamoğlu’na dava açmış, İmamoğlu’nun iki yıl dört aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

‘Siyasi eleştiri’

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi 6 Eylül 2023 tarihinde İmamoğlu hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme, ‘hakaret’ iddiası olarak gösterilen sözlerin Yazıcı’ya olmadığını belirterek konuşmanın ‘siyasi eleştiri’ niteliği taşıdığına hükmetti.

Şadi Yazıcı’nın avukatları itiraz etti

Hürriyet’in aktardığına göre, Yazıcı’nın avukatları karara itiraz etti. Avukatların itirazını kabul eden mahkeme, davanın 15 Aralık 2023 tarihinde duruşmalı olarak görülmesini kararlaştırdı.

İmamoğlu böylelikle beraat ettiği davada tekrar yargılanacak.