Tuz Gölü’nde hasat zamanı

Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü’nde suların çekilmesiyle başlayan üç aylık hasat döneminde ortaya çarpıcı görüntüler çıkıyor.

Fotoğraflar: AA

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin ortasında kapalı havzada bulunan Tuz Gölü’nde 1800’lü yılların başından beri tuz üretimi yapılıyor.

Gölde üretim yapılan havuzlardaki suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor. Tuz kesme makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına ve işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.

Yüzde 99 saflık oranında tuz üretimi yapılan gölden çıkarılan tuz, 60’dan fazla ülkeye gönderiliyor.