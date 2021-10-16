Hasta tutuklular kanun değişikliği bekliyor: Beyin tümörü olan hastaya ‘Bir şey yok’ denmiş

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 604’ü ağır hasta olmak üzere bin 605 hasta tutuklu bulunuyor. 2021 yılının ilk üç ayında 13 hasta hayatını kaybederken 2020’de hayatını kaybeden hasta tutuklu sayısı ise 27.

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Euronews Türkçe’den Dilek Gül’e konuşan yaklaşık dört yıldır Silivri’de tutuklu olan Murat Güntürk’ün abisi Naci Güntürk, hapishane doktorunun kardeşinin hastalığını teşhis edemediğini şu ifadelerle söyledi: “Kardeşim yaklaşık bir yıl boyunca cezaevi doktoruna gidip yaşadığı şikayetlerini anlatıyormuş ancak cezaevi doktoru çok geç sevk etti tam teşeküllü bir hastaneye. Doktor sürekli bir şeyin yok diyerek geri gönderiyormuş. Kardeşim beyin tümörü olduğunu öğrendi. Geçen perşembe ameliyat oldu. Kardeşimi hastaneye götürdüklerinde cezaevi bize bir bilgi vermedi. Hatta kendi imkanlarımızla ameliyattan bir iki saat sonra kardeşimin durumunu öğrendik. “

Abi Güntürk kardeşinin ameliyattan sonra yoğun bakım yatağına kelepçelendiğini de belirterek “Yürüyemeyecek hatta yemeğini dahi yiyemiyecek birine kelepçe vurmakk insanlık dışıdır” ifadesini kullandı.

‘Yanlış tedavi uygulanmak istedi’

İnfaz ertelemsi kabul edilmeyen ve dokuz yıl dört ay hapis cezası verilen kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem yaşananları şöyle anlattı: “Görüşler 15 günde bir, arama hakkımız verilmedi. Çünkü hastaneye götürülüp getiriliyor. Ancak bize de bilgi verilmiyor durumuna dair. Şimdiye kadar sadece bir kere telefonda görüşebildik. Onda da kendisine yanlış tedavi uygulanmak istendiğini ancak izin vermediğini anlattı. Açık yarasına kesinlikle dokunulmamalı ama pansuman yapılmak istenmiş.

Rastgele bir tedavi ile hayatı tehlikeye atılıyor. Avukatımız yeniden infaz erteleme ve kurula çıkarılması için başvuruda bulundu. Savcı bizi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Burası da Ayşe Özdoğan’dan hastalığın daha da ilerlemiş halini görmek istiyor. Fakat Ayşe Özdoğan’ın onkoloji alanında değil, yüzünün yarısı boşaltıldığı için kulak burun boğaz ile plastik cerrahi alanında geçirmesi gereken dört, beş ameliyat var. Bunlar dikkate alınmadı. İnfazı gerçekleştirilmesi yönünde bir karar verildi.”

Abla Erdem af değil cezanın ertelenmesini istediklerinin altını çizdi.

‘Kanun değişikliği şart’

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Eş Sözcüsü avukat Destina Yıldız’a göre infaz ertelemeyle ilgili kanun değişikliği şart.

Yıldız, şunları ifade etti: “İnfaz erteleme başvurusunda savcılığa yapılan başvurularda savcılık mahpusu Adli Tıp Kurumu’na sevk ediyor. Eğer örgütlü suçlar kapsamında ceza alan kişilerse savcılık Terörle Mücadele’ye yazı yazıyor. Bu yazıda kişinin toplum güvenliği açısından herhangi bir tehlikeye oluşturup oluşturmayacağı soruluyor. Emniyet somut araştırma yapmadan kişiyi tehlikeli ve riskli bildirdiğine dair rapor gönderiyor ve ceza infaz ertelenmiyor. Meclis bunun için çalışmalı.”

Kısa bir süre önce Aralık 2016’dan beri Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde olan HDP’li siyasetçi Aysel Tuğluk’un avukatları yazılı bir açıklamayla Tuğluk’un sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı.