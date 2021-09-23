Tutuklama kararı verilince adliyenin penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandığı Mersin’deki duruşmada, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Ankara Adliyesinin 2’nci katının penceresinden atlayan sanık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Serdar P. dün, yaralama suçundan yargılandığı Mersin’de görülen duruşmaya SEGBİS’le Ankara 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlanmıştı.
Sanık, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada ikinci kattaki salonun açık penceresinden atladı.
Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
AA’nın aktardığına göre Serdar P., tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.