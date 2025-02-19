TÜSİAD'a soruşturma: Turan ve Aras'a yurt dışına çıkış yasağı talebi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Aras genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Turan da ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı 14 Şubat’ta Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık Aras’ın ardından bugün Turan hakkında soruşturma açmış, Turan ile Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü.

ANKA‘nın haberine göre Turan ve Aras, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.