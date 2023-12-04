Türkiye’nin tek su altı deniz parkı Gökçeada’daki Yıldızkoy’da mikroplastik tespit edildi.

Fotoğraflar: AA

Yelkenkaya ile Çiftlik Koyu arasında yer alan, içerisinde su altı mağara girişleri de bulunan bölge Akdeniz Foku dahil pek çok deniz canlısı için habitat.

Deniz parkının içinden bir kare. Fotoğraf: Gökçeada Kaymakamlığı

Mikroplastik ölçümü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Belivermiş ve Prof. Dr. Önder Kılıç önderliğinde yapıldı.

Profesör Belivermiş, Yıldızkoy’un kıyı kumunda çöken partiküllerün genel bir rezervuar işlevi gördüğünü ve bu nedenle deniz suyuna göre çok daha fazla mikroplastik tespit ettiklerini söyledi: “Biz 100 mikronun üzerindeki mikroplastiklerle çalıştık, onları denetleyebildik. 1 litre suda yaklaşık üç-dört adet mikroplastik olduğunu gördük. Sedimentte (kıyı kumu) de kilogramda yaklaşık 500 civarında mikroplastik bulduk.”

Tespit edilen mikroplastiklerden biri.

Araştırma sonucuna göre Yıldızkoy’un yüzey suyundaki mikroplastik konsantrasyonu, dünyadaki çeşitli deniz koruma alanlarındaki değerlere göre kısmen daha yüksek.

Belivermiş şöyle devam etti: “Mikroplastikler çözünmez kirleticilerdir. Yani metaller gibi, organik kirleticiler gibi çözünmezler. Deniz canlılarının bağırsak dokularına ve hücrelerinin yüzeylerine takılabilirler. Nano boyutlarda olanlar hücrelerin içine bile girebilirler, dolayısıyla bunların biyolojik etkileri olabilir. Biz daha önce çeşitli biyolojik etkilerle ilgili organizmalar, midyeler ve deniz kestaneleri üzerinde laboratuvarda da çalışmalar yaptık. Orada plastiklerin olumsuz etkileri olduğunu göstermiştik.”