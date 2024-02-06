Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin nüfusunu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıkladı.

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TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 31 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2022’de binde 7,1 iken, 2023’te binde 1,1 oldu.

İstanbul’un nüfusu azaldı

İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünün ikamet ettiği İstanbul’u 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il Bayburt

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu.

Bayburt’u 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.