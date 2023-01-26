Türkiye’nin ilk iklim davasında karar

Türkiye’nin ilk iklim davası olarak adlandırılan ‘Marmara Gölü’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün balıkçı kooperatifine çıkardığı 322 bin TL’lik borcu iptal etti.

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DHA‘nın aktardığına göre Manisa’da yüzde 98,18’i kuruyan Marmara Gölü’ndeki balıkçı kooperatifine çıkarılan kira, vergi ve SGK primi gibi 322 bin 800 TL’lik borcun 41 bin TL’lik kısmı için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce gönderilen ödeme emrinin iptaline yönelik açılan ve davacılar tarafından Türkiye’nin ‘ilk iklim davası’ olarak anılan davada karar çıktı.

Avukat Cem Altıparmak, mahkemenin ‘Bakanlığın bu işleminin hukuka aykırı olduğu, kurumuş gölden dolayı kira talebinin olamayacağı yönünde’ karar verdiğini belirtti.

Bölge sakinleri ve ekoloji dernekleri bu kez de kuruyan gölün amacı dışında tarımsal amaçlı olarak kullanılmasını yargıya taşıdı.

Altıparmak, Marmara Gölü’nün koruma altında olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Uluslararası doğa koruma sözleşmeleriyle korunuyor. Yönetmelikte çok açık bir hüküm var. Bir sulak alan kurumuş olsa dahi bunun rehabilite edilmesi yani eski haline döndürülmesi gerekiyor. Gölü kurutmak yasak. Kurutulan gölün başka amaçla kullanılması da yasak. Yani sırf göl kurudu diye, tarımsal faaliyete başlayamazsınız. Biz bu hukuka aykırılıkları gündeme getirerek dava açtık.”

Göl göz göre göre kurutuldu

Gölün iklim değişikliğiyle ve insan müdahalesi olmadan kuruduğu iddiasını da tartışmaya açtıklarını belirten Altıparmak şunları söyledi:

“Göl 2010’lu yıllardan itibaren kamu idarelerinin hatalı su politikaları nedeniyle göz göre göre kurumuş, kurutulmuştur. Biz bu davada, kamu idarelerinin bu sorumluluğunu bir mahkeme kararına bağlamayı istiyoruz. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek gölün tam anlamıyla eski haline getirilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle tarımsal faaliyetin iptalini, buna yol açan kararların iptalini istiyoruz.”

Ne Olmuştu?

Manisa’da Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ tescilli, ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü’nün yüzde 98,18’i yıllar içinde kurudu. Aralarında nesli tehlike altında olan tepeli pelikan ve karabatak gibi kuşları da barındıran ve 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde balıkçılık da bitti, kayıklar karaya oturdu.

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, bu kez çiftçiler tarafından işgal edildi ve tarım alanı olarak kullanılmaya başlandı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında arazi kavgaları çıktı, toplam 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Marmara Gölü havzası, su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’e tahsis edildi. Kuruyan Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından göl arazinde TİGEM tarafından tarımsal üretime başlandı. 35 bin dekarlık alanda, buğday ve ayçiçeği yetiştirilmeye başlandı.