Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası anne oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem’in kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021’de kadavradan alınan rahmin nakledildiği Erdem, dün sabah sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Derya Sert’e gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Özkan, “İlk nakilde edindiğimiz tüm tecrübeleri kullandık. Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” dedi.

29 haftalık doğum yapan Havva Erdem’in 1720 gram kız bebek dünyaya getirdiğini açıklandı.