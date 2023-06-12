Türkiye’nin, Ermenistan ve Letonya maçlarının statları açıklandı

A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Letonya’yla oynayacağı iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül’de Ermenistan’la oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı’nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. 15 Ekim’deki Letonya karşılaşmasının da Yeni Adana Stadı’nda oynanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Eskişehir’de dört yıllık aranın ardından beşinci kez, Yeni Adana Stadı’ndaysa ilk kez milli maç yapılacağı dile getirildi.