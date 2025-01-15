Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşmasını Polat Enerji ile Rolls-Royce imzaladı

Türkiye’nin en büyük batarya enerji depolama sistemi tedarik anlaşması Polat Enerji ile Rolls-Royce arasında imzalandı.

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Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali’nde (RES) 132 megavatsaat kapasiteli batarya enerji depolama sistemi kurulumuyla rüzgar enerjisi üretiminin daha verimli olması hedefleniyor.

Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli anlaşmayla ilgili şöyle konuştu:

“İlk RES’imiz Soma, 2009’da faaliyete geçti ve zamanla büyüyerek Türkiye’nin en büyük RES’i haline geldi.

Yılda yaklaşık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yaklaşık 50 milyon ağaç dikimine eşdeğer bir sera gazı emisyonu azaltımına katkı sağlıyoruz. Bu üretim ortalama 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor.

Rolls-Royce ile Türkiye’nin en büyük batarya enerji depolama sistemi tedarik anlaşmasını imzalamaktan son derece gururluyuz.”

Rolls-Royce Solutions Türkiye Üst Yöneticisi Ali Güzel de şunları söyledi:

* Rolls-Royce olarak, bu en büyük batarya enerji depolama sistemi projesiyle Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

* Bu proje sadece enerji depolama teknolojilerinde bir kilometre taşı olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji altyapısı oluşturma yolunda önemli bir adım olacaktır.