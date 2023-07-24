Türkiye’den göç edenlerin sayısında büyük artış

Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi olarak kayıtlara geçerken, Türkiye’den göç edenlerin sayısıysa yüzde 62,3 artışla 466 bin 914 kişiye ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan, 2022 verilerini içeren ‘Uluslararası Göç İstatistikleri’ raporunda, Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 52,9’unun erkek, yüzde 47,1’inin kadın olduğu belirtildi.

Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409’u Türkiye vatandaşı olurken, 399 bin 643’ünü yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye’den göç yüzde 62,3 arttı

Türkiye’den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2021’e göre yüzde 62,3 artışla 466 bin 914 olarak kayıtlara geçti. Göç edenlerin yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadın.

Türkiye’den yurt dışına gidenlerin 139 bin 531’i Türkiye vatandaşı, 327 bin 383’üyse yabancı uyruklu.

Ülkeyi terk edenlerin yüzde 28,6’sı genç nüfus

Türkiye’ye göç edenlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en fazla göç eden grup yüzde 12,2 ile 25-29 yaş grubu. Bunu sırasıyla yüzde 11,7 ile 20-24 ve yüzde 11,3 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göçün yüzde 15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu, bunu yüzde 13,4 ile 30-34 ve yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubunun izlediği görüldü.

Gelenlerde de gidenlerde de İstanbul ilk sırada

Türkiye’ye göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan il yine İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 14,8 ile Antalya, yüzde 5,4 ile Ankara, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Mersin izledi.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında yüzde 39,5 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 9,8 ile Ankara, yüzde 6,7 ile Antalya, yüzde 3,4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir takip etti.

En çok Rusya’dan göç alındı

Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya vatandaşları alırken, bu ülkeyi yüzde 8,1 ile Ukrayna, yüzde 6,5 ile İran, yüzde 5,4 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Irak takip etti.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 10,6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Türkmenistan izledi.