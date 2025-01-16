Türkiye'den dolandırılmıştı: Brad Pitt, Fransız kadına yanıt verdi

ABD’li oyuncu Brad Pitt’in sözcüsü, Türkiye’den dolandırılan Fransız kadına yanıt verdi: “Korkunç bir şey.”

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Dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt’in annesi ve kendisi gibi davranarak 53 yaşındaki Fransız iç mimar Anne’i kandırmıştı.

Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan kadın, Pitt’le ‘aşk dolu’ bir ilişki yaşadığını düşündü.

TF1 kanalında yayınlanan ‘Seven to Eight’ programına konuşan kadın olayı şöyle anlattı: “Dolandırıcılar boşanma aşamasındaki Pitt’in banka hesaplarının eski eşi Angelina Jolie tarafından dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.”

Bunun üzerine Anne, Türkiye’deki bir hesaba yaklaşık 830 bin dolar (29 milyon 465 bin lira) transfer etti.

Ancak Pitt’in, sevgili Inés de Ramon’la yazın medyada yer alması, Anne’i şüphelendirdi ve dolandırıldığını anladı: “Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor.”

Anne’nin depresyon geçmişi ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken kanal, mağduru korumak amacıyla programı yayından kaldırdı. Anne’yse olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Euronews‘ün haberine göre Fransa’da viral olan olayla ilgili Pitt’in sözcüsü de açıklama yaptı: “Dolandırıcıların hayranların ünlülerle kurduğu güçlü bağdan faydalanması korkunç bir şey. Bu, özellikle sosyal ağlarda bulunmayan aktörlerden gelen istenmeyen çevrimiçi mesajlara yanıt vermemek için önemli bir hatırlatmadır.”

Eylül 2024’te Brad Pitt hayranı iki İspanyol kadın, benzer şekilde 340 bin avro (12,5 milyon lira) dolandırılmış, aktörün ekibi dolandırıcılığa aynı yanıtı vermişti. Eylül’deki olay sonrası beş şüpheliyse tutuklanmıştı.







