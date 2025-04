Brad Pitt'le aşk yaşadığına inanan kadın, 830 bin dolar dolandırıldı

ABD’li oyuncu Brad Pitt’le bir buçuk yıldır aşk yaşadığına inanan ve Fransa’da yaşayan 53 yaşındaki iç mimar Anne, 830 bin dolar (29 milyon 465 bin lira) dolandırıldı.

Fotoğraf: AA

Dolandırıcılar, sosyal medyada Brad Pitt ve annesinin adıyla açılmış sahte hesaplar kullanıyor. Bu şekilde iletişim kuran dolandırıcılar yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahte görseller ve belgeler kullandı.

TRT Haber‘in aktardığına göre dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt’in annesi ve kendisi gibi davranarak Anne’i kandırdı.

Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan kadın, Pitt ile ‘aşk dolu’ bir ilişki yaşadığını düşündü.

TF1 kanalında yayınlanan ‘Seven to Eight‘ programına konuşan kadın dolandırıcıların kendisine Pitt’in boşanma aşamasında olduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine Anne dolandırıcılara 830 bin dolar verdi.

Ancak Pitt’in, sevgili Inés de Ramon ile yazın medyada yer alması, Anne’i şüphelendirdi ve dolandırıldığını anladı: “Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor.”

TF1’de yayınlanan programsa alay konusu oldu. Toulouse Futbol Kulübü ve Netflix Fransa gibi hesaplar konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Anne’nin depresyon geçmişi ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken kanal, mağduru korumak amacıyla programı yayından kaldırdı.

Anne olay hakkında polise şikayette bulundu.

Yapay zeka ve sosyal medya aracılığıyla yapılan dolandırıcılıkların sayısıysa her geçen gün artıyor.