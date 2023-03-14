Türkiye’deki Suriyeliler (Ocak 2023)

Mülteciler Derneği’e göre Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 41 bin 816 kişi azalarak toplam 3 milyon 535 bin 898 kişi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının %53,4’ünü oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise %46,6. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 235 bin 840 kişi fazla. Yaş tablosuna göre kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,7.

19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 47 bin 603 kişi. Suriyelilerin yalnızca %1,4’ü kamplarda yaşıyor. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 466 bin 173. Suriyelilerin %98,6’sı şehirlerde yaşıyor.

Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde %4.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2022 tarihinde yapılan açıklamada 223 bin 881 Suriyeliye Türk Vatandaşlığı verildiği açılandı. Aynı veerilere göre seçimde oy kullanma hakkına sahip Suriyeli asıllı Türk vatandaşı sayısının 126 bin 786.