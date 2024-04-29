Türkiye’de bu hafta yağışlı hava etkili olacak

Türkiye 30 Nisan-6 Mayıs haftası yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

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Bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’le Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların miktarı fazla olacağı için ani sel ve su baskınlarına sebep olabilir. Ayrıca dolu yağışlarıyla yıldırım görülme ihtimalinden dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu hafta beklenen bazı illerdeki hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 20 derece

İstanbul: 17 derece

İzmir: 25 derece

Adana: 24 derece

Samsun: 19 derece

Diyarbakır: 22 derece