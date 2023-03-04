Türkiye ve yakın çevresinde bir ayda 13 bin deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda şöyle dendi: “6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. Altı aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle bir ayda ulaşılmıştır.”

Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.