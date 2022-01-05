Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova’da

Türkiye’de 2021’de evlerinde sabit telefon, internet ve cep telefonu hattı sahibi olan dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil 4 bin 238 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin haberleşme için devlete aylık 77,27 TL vergi öderken yılda ödenen rakam 927 TL’yi buldu.