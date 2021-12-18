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Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan, Türkiye özel temsilcisi olarak parlamento başkan yardımcısını atadı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın, Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi.

Fotoğraf: Vikipedi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook açıklamasında “Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak” ifadesini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye’nin eski Washington büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.

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