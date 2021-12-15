Çavuşoğlu: Eski Washington büyükelçisi Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, eski Türkiye’nin Washington büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından konuşan bakan, özetle şunları söyledi:

* Sayın cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz.

* (Ermenistan’la normalleşme) Biz Azerbaycan’la her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan’ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz.

* (Ermenistan’la karşılıklı uçuşlar) Bunları Ulaştırma Bakanlığı’mız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz.

* (BAE ziyareti) Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var, kara yolu taşımacılığıyla ilgili, kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları ele aldık.