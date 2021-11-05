Türkiye ülke puanı sıralamasında hala diken üstünde

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde aldığı puanlar sonrası Türkiye ülke puanı klasmanda bir basamak yukarı çıkmayı başardı. Ancak durum hala kritik.

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Son yıllarda ülke puanı hızla eriyen Türkiye, geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme şansını kaybetmişti.

Türkiye geçen hafta ise ülke sıralamada 19. sıraya kadar gerilemişti.

Fenerbahçe’nin Antwerp galibiyeti ve Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçındaki beraberliğiyle Türkiye, Yunanistan’ı geçerek ülke puanı sıralamasında 18. sıraya çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş ise Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’a 4-0 yenilerek ülke puanına yine katkı yapamadı.

UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı beşten dörde inecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyecek Türkiye’nin diğer üç temsilcisi ise Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’nde yer alacak.

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.

Ülke puan sıralaması