Avrupa Ligi’nde dördüncü hafta perdesi açılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de mücadele verdiği UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma var.

İki puanla D Grubu’nun üçüncü sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23:00’de grupta son sırada bulunan Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak.

Topladığı 7 puanla E Grubu’nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45’te İstanbul’da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Alınacak puanlar önemli

Türkiye, gruplardaki dördüncü maçlar öncesi ülke sıralamasında 19’unculuğa kadar gerilemiş durumda.

UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı beşten dörde inecek. Bu durumda ayrıca Türkiye tek temsilcisini Şampiyonlar Ligi’ne ön önemeyle, diğer üç temsilcisini ise Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’ne gönderebilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Türkiye’nin bir diğer temsilcisi Beşiktaş, bu akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak. Saat 23.00’da başlayacak ve Exxen’den yayınlanacak karşılaşma da ülke puanı açısından kritik. Beşiktaş grupta daha önceki üç maçında da puan alamadı.

Avrupa Ligi dördüncü hafta maç programı

Yarın:

20.45 Galatasaray – Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) – Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) – Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) – Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) – PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) – Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) – West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) – Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) – Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) – Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) – Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Rapid Wien (Avusturya)