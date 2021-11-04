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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

Nef Stadı’nda tribünleri çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar oynanan müsabakada Galatasaray, Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’nin 43’üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Lokomotiv Moskova 73’üncü dakikada Kamano’yla bulduğu golle skoru 1-1 yaparken, kalan sürede iki takım da yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Grupta oynadığı dört maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya’yla yapacak.

Grupta ilk kez kalesinde gol gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez gol yedi.

Gruptaki ilk üç karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, evindeki Lokomotiv Moskova maçında bu başarısını sürdüremedi.

Galatasaray, gruptaki ilk üç maçında Lazio ve Lokomotiv Moskova’yı 1-0’lık skorlarla yenerken, Olimpik Marsilya’yla golsüz berabere kaldı.

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