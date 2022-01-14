Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren ‘video yardımcı hakem’ (VAR) sistemi uygulanmaya başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimine göre son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu: