Türkiye Kupası Sivasspor’un!

Sivasspor, Kayserispor’u yenerek ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandı.

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Sivasspor, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağladı.

Sivasspor’un golleri Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate; Kayserispor’un golleri ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak’tan geldi.

Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi.

Kayserispor daha önce kupayı bir kere kazanmıştı.