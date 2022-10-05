Türkiye Halciler Federasyonu: Bu kış 10 liranın altında meyve-sebze kalmayacak

Türkiye Halciler Federasyonu başkanı, kış boyunca meyve ve sebze fiyatlarının 10 liranın altına düşmesini beklemediğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine gıda enflasyonu eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 93 arttı. Ancak bağımsız ekonomistler bu oranının daha fazla olduğunu söylüyor.

Meyve ve sebze piyasasında yaz aylarındaki bolluk, fiyatların yükselişini engellemişti. Ancak kış aylarının gelmesiyle birlikte fiyatlarda hızlı bir yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor.

NTV’ye konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da kış aylarında fiyatlarda hızlı artış olabileceğine yönelik uyarı yaptı.

Tavşan şunları söyledi: “Hem Brent petrolün yükselişi hem Avrupa’daki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki kış sezonu özellikle doğalgazda bazı problemler olacak. 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık. Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Ürünler düşerse üretici zarar eder.”