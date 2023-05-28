Türkiye genelinden usulsüzlük bildirimleri

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında. Bu turda sandık başından gelen usulsüzlük ihbarları ilkine göre artışta.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da görevli olan CHP’li Ali Şeker ve müşahitlerin darp edildiğini duyurdu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, Şeker’in darp edildiği sandığa gidince saldırıya uğradığını açıkladı.

TİP’lilere HÜDA PAR üyeleri saldırdı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, parti üyelerinin Diyarbakır’da HÜDA PAR’lıların saldırısına uğradığını aktardı.

Diyarbakır Merkez’de Parti Meclisi üyemize Hüdaparlılar, Sinop Durağan’da müşahitlerimize AKP’liler, usulsüzlük tespit edip tutanak tutturduğumuz için saldırmaya kalktı.

Her ikisini de püskürttük.

Çalışmaya devam… — Doğan Ergün (@dgnergun) May 28, 2023

Ergün, kendilerine gelen başka ihbarları da aktarıyor.

Tekirdağ Çorlu Ergene Vadisi İlkokulu’nda vatandaşa verilen zarfın içinden RTE’ye oy basılı pusula çıktı.

Müşahitlerimiz tespit etti. Tutanak tutuldu… — Doğan Ergün (@dgnergun) May 28, 2023

Bu olay çözüldü. Avukat arkadaşlar lütfen okullara gidin. Bağırarak uzerime yuruyenler bile avukat ve polis gelince bir anda öyle bir dağılıp kayboldular ki gözlerime inanamadım. Sizler olunca işin rengi çok değişiyor. Sizlere ihtiyacımız var. https://t.co/3C8FF5yYu6 — helin (@heliningaround) May 28, 2023

AKP’liler, TKP müşahitlerini çıkarmaya çalıştı

İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyerek arkadaşlarımızın üstüne yürüdü. https://t.co/0Jz2fevQoB — TKP (@tkpninsesi) May 28, 2023

Müşahitlere baskılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğini takip eden sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi’ni ‘seçimi karıştırmakla’ suçlayarak ikinci turda sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini söylemişti.

Bu turda müşahitlere yönelik sosyal medyada baskı ihbarları yağıyor.

İstanbul Bahçelievler kuleli ilkokulu. Şikayetçi olduk. pic.twitter.com/mnKiZDoJT4 — Melis Akca (@akcamls) May 28, 2023

Evrensel’in haberine göre Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki bir sandıkta oy kabinine yaşlı bir kadınla birlikte başka kişi daha girdi. Bunun yasak olduğunu bildiren Türkiye Gönüllüleri müşahidine AKP’liler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sınıfa giren bir polis memuru kavgayı ayırmaya çalışsa da AKP’lilerin tehditleri sürdü.

Mardin Midyat’ın Çavuşlu köyünde bulunan 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanma sebebiyle arbede yaşandı



📹 @yeniyasamgazetehttps://t.co/GYrBfej7nX pic.twitter.com/vVCcao7y1O — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) May 28, 2023

Hatay’da kimliksiz oy kullanmak isteyenlere müdahale eden iki kişi AKP’lilerce darp edildi.

Hatay'da Demirköprü Muhtar Abdurrahman Çetiner İlkokulu'nda kimliksiz oy kullanımına müdahale eden 2 müşahit yoldaşımız AKP'liler tarafından darp edildi. Bir yoldaşımız hastanede tedbir amaçlı tutuluyor.



Demokratik haklarımızı kullanmamıza engel olamayacaksınız. Buradayız,… pic.twitter.com/8bIFWntfLu — 𝗦𝗬𝗞𝗣 (@SYKPgenelmerkez) May 28, 2023

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim yasaklarına rağmen yurttaşlara mesaj attı. TİP Tekirdağ milletvekili adayı Bilge Seçkin, kendisine “Sayın üyemiz” diye hitap eden mesajı paylaştı.

Seçim yasağı var bugün 13:13 itibariyle bana üyemiz diye mesaj atıyor…üyemiz diye:))..bana?@BTKgovtr ? Alo? pic.twitter.com/LD658U6gfa — bilge seçkin (@bilgeantigone) May 28, 2023

MHP’li yönetici mükerrer oy kullanırken yakalandı

Kocaeli’de MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalışırken yakalandı. T24’ten Ergün Demir’in haberine göre Dilmaç hakkında tutanak tutuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

Tekirdağ’da Erdoğan’a ‘Evet’ mührü basılmış pusula

Tekirdağ Çorlu’daki bir zarfta Erdoğan’a ‘Evet’ mührü basılmış pusula çıkınca tutanak tutuldu.

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