Türkiye genelinden usulsüzlük bildirimleri

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında. Bu turda sandık başından gelen usulsüzlük ihbarları ilkine göre artışta.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da görevli olan CHP’li Ali Şeker ve müşahitlerin darp edildiğini duyurdu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, Şeker’in darp edildiği sandığa gidince saldırıya uğradığını açıkladı.
TİP’lilere HÜDA PAR üyeleri saldırdı
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, parti üyelerinin Diyarbakır’da HÜDA PAR’lıların saldırısına uğradığını aktardı.
Ergün, kendilerine gelen başka ihbarları da aktarıyor.
AKP’liler, TKP müşahitlerini çıkarmaya çalıştı
Müşahitlere baskılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğini takip eden sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi’ni ‘seçimi karıştırmakla’ suçlayarak ikinci turda sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini söylemişti.
Bu turda müşahitlere yönelik sosyal medyada baskı ihbarları yağıyor.
Evrensel’in haberine göre Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki bir sandıkta oy kabinine yaşlı bir kadınla birlikte başka kişi daha girdi. Bunun yasak olduğunu bildiren Türkiye Gönüllüleri müşahidine AKP’liler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sınıfa giren bir polis memuru kavgayı ayırmaya çalışsa da AKP’lilerin tehditleri sürdü.
Hatay’da kimliksiz oy kullanmak isteyenlere müdahale eden iki kişi AKP’lilerce darp edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim yasaklarına rağmen yurttaşlara mesaj attı. TİP Tekirdağ milletvekili adayı Bilge Seçkin, kendisine “Sayın üyemiz” diye hitap eden mesajı paylaştı.
MHP’li yönetici mükerrer oy kullanırken yakalandı
Kocaeli’de MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalışırken yakalandı. T24’ten Ergün Demir’in haberine göre Dilmaç hakkında tutanak tutuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.
Tekirdağ’da Erdoğan’a ‘Evet’ mührü basılmış pusula
Tekirdağ Çorlu’daki bir zarfta Erdoğan’a ‘Evet’ mührü basılmış pusula çıkınca tutanak tutuldu.
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