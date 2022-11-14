Türkiye değil İtalya: Ferzan Özpetek ilk Netflix filminin çekimlerine başladı

Yönetmen Ferzan Özpetek Netflix İtalya için ‘Nuovo Olimpo’ (Yeni Olimpos) adlı aşk filminin çekimlerine başladı.

Ferzan Özpetek (ortada) çoğu filminde olduğu gibi yine aşkı anlatacak. Başrol oyuncuları Damiano Gavino (solda) ve Andrea Di Luigi (sağda) Fotoğraf: Netflix

Variety dergisi ‘Nuovo Olimpo’nun uzun zamana yayılan bir aşk hikayesi olduğunu yazdı. Film, 1970’lerin sonlarında 25 yaşlarındayken tesadüfen tanışan, çılgınca aşık olan ve daha sonra beklenmedik bir olay nedeniyle ayrılan iki erkeğin hikayesini anlatıyor. İkili hayatları boyunca birbirlerini tekrar bulma umudunun peşinden gidiyor.

Yönetmenin 14’üncü uzun metrajlı işi olan filmin iki başrol oyuncusu Damiano Gavino ve Andrea Di Luigi. Tamamı Roma’da çekilecek filmin 2023’te platformda olacağı tahmin ediliyor.