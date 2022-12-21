Türkiye, ABD ile nükleer reaktör alımını görüşüyor

Türkiye, özel sektörün kömüre bağımlılığını azaltmak için ABD ile küçük ölçekli nükleer reaktör alımını görüşüyor.

Türkiye’de iki nükleer santral için çalışmalar devam ediyor. (Reuters)

Bloomberg’ün aktardığına göre Türkiye, ABD’den 35 taneye kadar küçük ölçekli nükleer reaktör satın almayı değerlendiriyor.

Bloomberg’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Nükleer Enerji Danışmanı Justin Friedman’sa “Kömür yakıtlı termik santrallerin ikamesi olarak nükleere ciddi bir ilgi var” dedi.

Reaktör görüşmeleri Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Mersin Akkuyu’daki nükleer santralini tamamlamak için çalıştığı bir zamana denk geldi. İnşaatı devam eden Akkuyu’da son olarak kriz çıkmış, çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edilmişti. Akkuyu’nun 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye ayrıca, Sinop’ta ikinci bir nükleer santral için de Rosatom’la görüşüyor.

Öte yandan, Türkiye’de yaklaşık 70 kömür yakıtlı termik santral enerji ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Türkiye 2053’te net sıfır karbon emisyonunu hedefliyor.