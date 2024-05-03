Türkeş, Kavala’nın tahliye ihtimaline öfkelenenlere çıkıştı

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala’nın tahliye ihtimaline tepki gösterenlere çıkıştı: “Konunun iç hukukla çözülmesi ihtimali birilerini rahatsız mı ediyor?”

Tuğrul Türkeş. (AA)

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Kavala, Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet cezası almış, AİHM hak ihlali kararı vermişti. Ancak Kavala AİHM kararına rağmen 2 bin 376 gündür hapiste.

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, hem Kavala hem de diğer Gezi tutuklularının tahliye edilebileceklerini yazdı. Başta MHP’liler olmak üzere çok sayıda isim bu nedenle Selvi’yi topa tuttu.

Ancak AKP’li Türkeş, Selvi’yi savundu. Türkeş X hesabından şunları kaydetti:

”Türkiye’nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan Osman Kavala davasının avukatları, yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler.

Malumunuz Osman Kavala iki yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı. Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar.

Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdulkadir Selvi’nin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala’nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye’nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?.”