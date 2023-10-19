Türk şirket, Gine Bissau’ya yeniden elektrik vermeye başladı

Türk şirketi Karpowership, yüzer enerji gemileriyle hizmet verdiği Gine Bissau’da kestiği elektriği yeniden açtı.

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Gine-Bissau Atlas Okyanusu kıyısında ve dünyanın en yoksul ülkelerinden. Dünya Bankası verilerine göre eski bir Portekiz sömürgesi olan Gine-Bissau’nun 1,9 milyon nüfusu var.

Reuters’ın aktardığına göre ülkenin Karpowership’e borcu toplamda 17 milyon dolar. Şirket dün, Batı Afrika ülkesinin elektriğini, borcun ödenmediği gerekçesiyle kesmişti.

Şirketin bugünkü açıklamasında ‘finansal zorlukların Gine Bissau hükümeti tarafından giderilmesinin ardından’ yeniden elektrik verilmeye başlandığı yazıldı. Açıklamada, elektrik kesintisinin yalnız 1,5 gün sürdüğüne işaret edildi.

Ülkenin ekonomi bakanı Süleyman Seyidi, borcun 6 milyar dolarlık kısmını ödediklerini, kalan kısım için şirketle yeniden masaya oturulacağını söyledi.