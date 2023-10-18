Türk şirket, borcunu ödemeyen Batı Afrika ülkesini karanlığa boğdu

Türk elektrik tedarik şirketi Karpowership, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Gine Bissau’nuyu karanlığa gömdü. Ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi, şirkete borçlu olduklarını ve bu nedenle elektriklerinin kesildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Gine-Bissau Atlas Okyanusu kıyısında ve dünyanın en yoksul ülkelerinden. Dünya Bankası verilerine göre eski bir Portekiz sömürgesi olan Gine-Bissau’nun 1,9 milyon nüfusu var.

Reuters haber ajansının aktardığına göre ülkenin Karpowership’e borcu toplamda 17 milyon dolar.

Bakan Seidi, borcun 15 milyon dolarının ödenmesi için harekete geçtiklerini ve sorunun 15 gün içinde çözüleceğini söyledi.

Ülkenin elektriğini kesen Karpowership, Karadeniz Enerji Grubu’na ait bir şirket. Yüzen enerji santrallerinde dünyanın en büyük enerji operatörlerinden olan Karpowership, Güney Amerika ve Afrika’nın birçok ülkesinde faaliyette. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre şirket, 2019’dan beri Gine-Bissau’nun enerjisinin tamamını karşılıyor.

Karpowership kesintiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Uzunca süredir ödeme yapılmamasının ardından ne yazık ki (yüzen enerji santrali) artık faaliyetlerine devam edemiyor.”

Yoksullukla boğuşan ülkede vatandaşlar elektrik olmadığı için buzdolabındaki yemekleri de çöpe atmak zorunda kalıyor.