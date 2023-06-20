Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz

Asgari ücrete dair konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz” dedi.

Ergün Atalay. (Habertürk TV)

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun toplantısından çıkan sonuca göre net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olmuştu.

Türk-İş Başkanı Atalay, Habertürk’te asgari ücrete dair konuştu. Atalay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Gelinen teklif 11 bin liraydı. “Ben 11 bin liraya gelmem” dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi’ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam ikinci oluyor. Geçen sene Temmuz’da yüzde 30 verdiler. Aralık’ta masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım. Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun üç kişi, iki kişi, beş kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi “Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem” diyor.

*Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu.

*Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz. Her yerde ifade ediyorum. Enflasyon da olmasın bana para da vermesinler. Enflasyonun arkasından koşmanın bir anlamı yok. Bugün asgari ücret açıklandı. Biz bu parayı 40 gün sonra alacağız. Biz 100 gündür asgari ücret çalışıyoruz. Bunu konuşurken ete, süte, ulaşıma, kiraya, suya zamlar devam ediyor. Adam daha asgari ücret lafı çıkmadan zammı koymaya devam ediyor. Dolar, avro, altın, benzin yerinde duruyordu. Et oldu 350 lira nasıl oluyor bu işler? Bir malı alırken satıcı gibi, satarken alıcı gibi davranmazsan iki yakan bir araya gelmez diye bir laf var. Haksız kazançların önüne geçelim, haksız kira artışlarının önüne geçelim. Enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın.