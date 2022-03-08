Turgay Demir: Önder hocam yetmedi mi?

Futbol denen oyunda emeğinin karşılığını almak istiyorsan iyi bir golcün ve iyi de bir on numaran olacak. Bu matematik.

Beşiktaş dün yine maç boyu üstün oynadığı maçta kalesine iki kez gelen Başakşehir’den iki gol yedi. Buna karşılık ilk yarıda dört , ikinci yarıda iki pozisyon bulan Beşiktaş sadece iki kez fileleri havalandırabildi.

Yenilen ikinci gol var ki tam bir komedi. Welinton sakatlanmış ve ilk yarının bitimine bir dakika var.

Savunma hem boydan kısa kalmış, hem de bir eksik. Kenarda kim varsa, saniye değil “an” bile kaybetmeden atacaksın ceza sahası içine. Peki Önder hoca ne yapıyor!? Sahaya süreceği Necip’i kenarda ısındırıyor!

Sen misin öyle yapan, Murphy Kanunu anında giriyor devreye ve yiyorsun komik golü. Bu neyin fantezisi Önder hocam, her seferinde yeni bir şey deniyorsun, yetmedi mi!?

Turgay Demir’in yazısı