Turan Eser: Diyanet iktidarın seçim ve propaganda merkezi gibi çalışıyor

Anayasal bir kurum olan Diyanet dokuz doğuruyor. Seçimler yaklaştı. Diyanet arpalığından beslenenler panik halindeler. Çünkü iktidar talimatıyla bağlı oldukları Anayasa’ya ve kanuna aykırı çalışıyorlar.

Anayasa ve DİB Kanununda belirtilen görev ve yetki tanımlarının dışına çıktılar. Her alana müdahil oldular.

İktidarın seçim ve propaganda merkezi gibi çalışıyorlar. Anketler, AKP’nin gidici olduğunu gösterdikçe, din bürokrasisinin panik halleri artıyor.

Diyanet İşleri Başkanı apar topar müftülükleri toplantıya çağırıyor. Gündemsiz, basına kapalı ve sonuç bildirisi yok! Gizli! Gizli çünkü iddiaya göre önce müftüleri ikaz edilmiş; “konuşulanları sakın sızdırmayın” denildikten sonra siyasi görev fetvası verilmiş; “Seçime dokuz ay kaldı. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Herkes ev ev gezsin”!

Turan Eser’in yazısı