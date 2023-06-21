Tunuslu balıkçı: İlkin korkuyordum ama göçmen cesetlerinin ağa takılmasına alıştım

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa yollarına düşen ve batan teknelerde can veren göçmenlerin dramı Tunuslu bir balıkçının sözlerine yansıdı.

Fotoğraf: BBC

Tunus kıyıları Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin bir numaralı kapısı haline gelmiş durumda. BBC Türkçe’de yer alan habere göre 2023’ün ilk dört ayında bu kıyılardan 24 bin göçmen botlarla açıldı ve İtalya kıyılarına ulaştı.

Aynı yolculukta kaç kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği bilinmiyor. Tunus kıyıları, Libya’nın içinde bulunduğu şiddet sarmalı nedeniyle göçmenlerin ana tercihi haline geldi.

Avrupa Birliği yetkilileri göçmen akınını engellemekte zorlanırken, yoksulluk ve şiddetten kaçmak isteyenler Akdeniz kıyılarında trajik izler bırakıyor.

Safakes’te balıkçılık yapan Usame Dabbebi bu izlere birebir şahit oluyor.

Her ağ çekişinde umut ve endişe dolu gözlerle ağa takılanlara bakıyor. Çünkü ağa takılan her zaman balık olmuyor.

“Bazen balık yerine, ceset de vurduğu oluyor. İlk kez olduğunda çok korktum ama sonra alışmaya başladım. Bir süre sonra ağdan insan çıkarmak, balık çıkarmaktan farksız hale geldi.”

30 yaşındaki balıkçı, yakın bir zaman önce, üç günlük bir zaman diliminde 15 göçmen cesedini sudan çıkardığını anlatıyor:

“Bir keresinde bir bebek cesedi buldum. Bir bebeğin suçu ne olabilir ki? Ağlamaya başladım. Yetişkinler için durum farklı çünkü onlar yaşadılar. Ama o bebek daha ne yaşamıştı ki?”

Binlerce ölü

Bu yıl sadece iki haftalık bir sürede 200’den fazla göçmenin cesedi sudan çıkarıldı.

14 Haziran’da Libya’dan İtalya’ya hareket eden göçmen dolu teknenin Yunanistan açıklarında batması nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetmişti.

2014’ten bu yana Akdeniz’de 27 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.