Tuncay Mollaveisoğlu: Birden fazla kimlik birden fazla oy demek

AKP elitlerinin verdiği rakamlar TÜİK’in enflasyon oranları kadar inandırıcı…

Ancak gerçeği bilmek de mümkün değil… Özdağ, “Sandıklarda milyonlarca Suriyeli ile oy kullandığımızda hakikati göreceksiniz” dedi…

İsim ve soy isim değişikliğinde yapılan “kolaylaştırıcı” düzenleme bu fotoğrafta çok önemli hale geliyor…

Suriyeliler isimlerini değiştirirlerse, oy kullananların Suriyeli olduğunu anlamak imkânsız hale gelecek…

Ayrıca isim değişikliği yeni kimlikler anlamına da geliyor…

Bir kişiye birden fazla kimlik verilirse bunun kontrolü nasıl yapılacak?

Birden fazla kimlik birden fazla oy demek…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı