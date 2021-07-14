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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Aylar geçti, Ziraat, Demirören’in krediyi nasıl ödediğini açıklamadı

Aylar geçti, Ziraat Bankası, Demirören Grubu’nun kullandığı kredinin geriye nasıl ödendiğini açıklamadı…

Geçen yılın haziran ayında Demirören’e ait TOTAL ve M Oil adlı petrol istasyonu zincirini OYAK, 450 milyon dolara satın almıştı…


Bu fiyatın da piyasa değerinin üzerinde olduğu iddia edildi. CHP’li Murat Bakan ve İYİ Partili Ümit Dikbayır, zarar eden TOTAL’in, siyasi baskılarla Mehmetçiğin paraları ile kurulan OYAK’a satın aldırıldığını söylediler.

Demirören bu satışla rahat nefes almıştı… Peki, Ziraat’ın kredileri ne oldu?

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