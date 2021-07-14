Tuncay Mollaveisoğlu: Aylar geçti, Ziraat, Demirören’in krediyi nasıl ödediğini açıklamadı

Aylar geçti, Ziraat Bankası, Demirören Grubu’nun kullandığı kredinin geriye nasıl ödendiğini açıklamadı…

Geçen yılın haziran ayında Demirören’e ait TOTAL ve M Oil adlı petrol istasyonu zincirini OYAK, 450 milyon dolara satın almıştı…

Bu fiyatın da piyasa değerinin üzerinde olduğu iddia edildi. CHP’li Murat Bakan ve İYİ Partili Ümit Dikbayır, zarar eden TOTAL’in, siyasi baskılarla Mehmetçiğin paraları ile kurulan OYAK’a satın aldırıldığını söylediler.

Demirören bu satışla rahat nefes almıştı… Peki, Ziraat’ın kredileri ne oldu?

Çiftçiye 750 TL borcu için haciz gönderen banka, 750 milyon dolar alacağı için ne yapıyor?

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı