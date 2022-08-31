Tuncay Mollaveisoğlu: AKP tehlikeli bir oyun oynuyor

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sezen Aksu, Tarkan, Gülşen, Genco Erkal, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Birce Akalay, Melis Sezen, Sedef Kabaş…

Sanatçılar, gazeteciler, popüler kültürün şöhretleri… Kimi lince uğradı, kimine ağır davalar açıldı, kimi evinden alınıp demir parmaklıklar ardına gönderildi.

AKP eriyip giden seçmen tabanını bir arada tutmak için tehlikeli bir oyun oynuyor.

Millet bahçesine gidenlerle konser ve festivallere gidenler arasında kültürel temelde bir çatışmanın taşlarını döşüyor.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı