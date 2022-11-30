Tuncay Mollaveisoğlu: Aç çocuklar ülkesinde yeni anayasa

Geçen yıl dört çocuktan biri aç gitti okula… Bu yıl sayı daha da artacak… Yeni anayasa için masaya oturdu muhalefet… Anayasayı çocuklar için de yazın…

Yolsuzluğu, yoksulluğu önleyen, kamu kaynaklarının hakça bölüşümünü, eğitimden sağlığa her yurttaş için eşitliği getiren bir anayasa…

“Devlet doğduğu andan itibaren çocuklardan sorumludur..”

Anayasanın değiştirilemez maddeleri arasına yazılmalı; “Çocukların yaşam hakkını savunmak, eşit, adil ve özgür bireyler olarak yetişmelerinin teminatı olmak devletin görevidir.”

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı