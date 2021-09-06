Tunca Bengin: Ecevit yaşasaydı Kılıçdaroğlu’nun sözlerine karşılık ne söylerdi?

Evet bunlar CHP adına kitlelerin gönüllerini bu yolla da oylarını alma anlamında elbette doğru ve etkileyici sözler. Hele de parti olarak yapılan kusuru ve kabahati kabullenmek. Ancak sonrasında gelen “size şunu söyleyeyim son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Artık biz halkın partisiyiz” vurgusu da Kılıçdaroğlu’nun kendisinden önceki dönemler açısından sorgulanabilir, hatta cevap hakkı doğurabilir nitelikte… Mesela “Halkçı Ecevit” ya da “Umudumuz Ecevit” sloganlarıyla kitleleri peşinden sürükleyen CHP’nin eski Genel Başkanlarından Bülent Ecevit yaşasaydı Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine karşılık ne söylerdi acaba? Dolayısıyla bu gibisinden çıkışların parti içindeki dinamikler arasında zaten var olan çekişmeyi daha da tetikleyeceği çok net. Nitekim konuştuğum CHP’nin önde gelen isimleri geçmişe dönük bu gibi söylemlerden oldukça rahatsızlardı.
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