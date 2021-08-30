Tunca Bengin: ABD’nin kirli tezgahları Kurtuluş Mücadelesi günlerinden bu yana devam eden bir süreç

Yani ABD’nin sinsi, kirli tezgâhları Osmanlı’nın son dönemi ve Türkiye’nin Kurtuluş Mücadelesi günlerinden bu yana devam edegelen bir süreç. Ve bugün olduğu gibi de pervasızlıklarla dolu…Örneğin; vatanı işgalden kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığını günlerde sınırları içine yedi Türk vilayetini alan Yeni Ermenistan Devleti’nin kurulması kararı Amerikan Senatosu’nun onayından geçmişti. Başkan Wilson’un Paris’te başkanlık ettiği İngiltere, Fransa, İtalya temsilcilerinin katıldığı Dörtler Meclisi, Yakındoğu ve Ortadoğu’da kararlaştırılan hükümleri uygulama görevini üzerine alan Amerika’ya, Ermeni Devleti’nin kurulacağı yerde alınacak tedbir ve yapılacak uygulamalar için tam yetki tanımıştı. Bu bağlamda da 1 Eylül 1919’da Amerikan Kuvvetleri Başkomutanı General Peshing’e tanınmış yetkilerle Major (Tüm) General James C. Harbord İstanbul’a gelmiş, ardından da sözü edilen illeri incelemek amacıyla Anadolu’ya geçerek Sivas’ta Mustafa Kemal Atatürk’le görüşmüştü. Tabii 22-24 Eylül 1919 gün ve gecelerinde devam eden Sivas Mülakatındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığı ve anlattıkları ile generalin daha sonra gezip gördüğü yerlerde tanık olduklarından sonra bu kirli plan bir hayal olmaktan öteye geçememişti.

Tunca Bengin’in yazısı