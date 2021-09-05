Tunç Kayacı: Hiçbir mazaret ilk yarıda oynadığımız futbolun gerekçesi olamaz

Dün gece bir milli takım klasiği izledik! Şenol Güneş Hollanda maçını düşünerek sarı kart sınırında olan isimleri yedekte tutup rotasyon bir 11 sahaya sürmüş olabilir. Ama hiçbir mazaret bizim ilk yarıda oynadığımız, daha doğrusu oynayamadığımız futbolun gerekçesi olamaz. Tamam Enes penaltı kaçırdı da diğerleri çok mu iyi oynadı. 2020 Avrupa Şampiyonası’na giderken grup maçlarındaki milli takımla bu takım arasında her yönden derin bir uçurum var. Sanırım pandemi öncesi ve sonrası olumsuz anlamda en geriye giden milli takım biz olduk.
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