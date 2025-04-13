Tunç: 14 tutuklu güvenlik düzeninin korunması amacıyla nakledildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Cezaevi’ndeki nakil iddiaları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla nakilleri yapılmıştır.”

Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB odaklı soruşturmalardan 19 Mart sabahı gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılıp ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

CHP’li Gökhan Günaydın, bu gece X’teki paylaşımında şöyle demişti:

“İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar. ‘Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi’ diye talimat var anlaşılan!”

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, söz konusu nakiller hakkında şunları söylemişti: “Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi! Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?”

Tunç, X’ten konuya ilişkin şunları dedi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.”