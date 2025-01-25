Tüketime uygun olmayan ürünleri depolayan 28 şirkete 2 milyon 322 bin lira ceza

İzmir’de son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünleri bulunan 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerindeki iki soğuk hava deposunu denetledi.

Ekipler, soğuk hava depolarını kiralayan 28 firmaya ait tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan 67 bin 159 kilogram gıda ürünü tespit etti.

Söz konusu ürünlerin imhasını başlatan ekipler, 28 firmaya 2 milyon 322 bin 682 lira idari cezası verdi.