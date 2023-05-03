TÜİK’ten Nebati’ye kötü haber: ‘Son kalesi’ de yıkılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin seçim meydanlarında propagandasını yaptığı kuzu eti, nisanda fiyatı en çok artan ürün oldu.

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Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar Odası, bir senede kaydedilmesi gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.

Ekonominin başındaki isim Nebati’yse artışı değişen damak tadına bağlamış ve koyun-kuzu eti yenmesini önermişti. Mersin’den vekil adayı olan Nebati, bu ildeki aday tanıtım toplantısında da ‘koyun eti’ çıkışını sürdürmüş ve ”Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti güç verir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir” demişti.

Ancak TÜİK’ten Nebati’ye kötü haber geldi. TÜİK’e göre nisanda fiyatı en çok artan ürün yüzde 21,47’yle kuzu eti oldu.