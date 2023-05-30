TÜİK’ten enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıstaki enflasyon hesabında ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanacağını duyurdu.

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TÜİK duyurusuna göre Haziran 2023 ve Mayıs 2024 arasındaki enflasyon hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. Hesaplamada, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Açıklamada bu değişikliğin mayıs enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini, ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurgulandı.